​«Матч ТВ» покажет два матча сборной России

В октябре сборная России проведёт два товарищеских матча – против Камеруна и против Кении. Обе игры будут показаны на канале «Матч ТВ». Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

Матч против Камеруна сборная России проведёт 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. А игра против Кении состоится 16 октября в Турции на стадионе отеля. Оба поединка российской сборной будут стартовать в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. УЕФА и ФИФА в своих последних релизах подчеркнули, что санкции в отношении взрослых команд не будут сняты до урегулирования ситуации на Украине. Это означает, что переходить из УЕФА в Азию РФС не имеет смысла.

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