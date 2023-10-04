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​ФИФА не снимет остальные санкции с России – переходить в Азию бессмысленно молния

04 Октября 2023 • 18:38 Комментировать (1)

В среду ФИФА объявила о решении допустить юношеские сборные России к официальным турнирам под своей эгидой, хотя с довольно жёсткими условиями. В то же время в пресс-релизе говорится ещё и о том, что совет ФИФА не станет снимать остальные санкции с России до урегулирования ситуации на Украине. Это означает, что запрет в отношении национальной сборной России сохранит свою силу.

Позиция ФИФА означает, что даже в случае перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азию, проводить официальные матчи там не получится. Ранее в РФС объяснили, что смена конфедерации не повлияет на возможность играть в официальных турнирах, если ФИФА не снимет санкции.

​ФИФА выдвинула жёсткие условия даже юношам – слово «Россия» под запретом

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Комментарии (1)
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ингерман
04 Октября 2023 в 18:53
ай зачем лишний раз пытацца объясниць што 2х2=4.. детсад прям.. А-ха-ха-ха! )))
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