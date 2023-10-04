В среду ФИФА объявила о решении допустить юношеские сборные России к официальным турнирам под своей эгидой, хотя с довольно жёсткими условиями. В то же время в пресс-релизе говорится ещё и о том, что совет ФИФА не станет снимать остальные санкции с России до урегулирования ситуации на Украине. Это означает, что запрет в отношении национальной сборной России сохранит свою силу.

Позиция ФИФА означает, что даже в случае перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азию, проводить официальные матчи там не получится. Ранее в РФС объяснили, что смена конфедерации не повлияет на возможность играть в официальных турнирах, если ФИФА не снимет санкции.

​ФИФА выдвинула жёсткие условия даже юношам – слово «Россия» под запретом