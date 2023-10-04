Сборная России анонсировала товарищеский матч против Кении. Команды сыграют в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Информация о том, что 16 октября российская и кенийская сборные сыграют в Турции, появилась в прессе достаточно давно. Впрочем, официально о проведении этой игры было объявлено только сейчас.

Стадион «Титаник Мардан», где сыграют Россия и Кения, интересен тем, что расположен на территории отеля.

Ранее, 12 октября, сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Команды сыграют на «ВТБ Арене» в Москве.