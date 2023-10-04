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​Сборная Камеруна приедет в Россию в сильнейшем составе

04 Октября 2023 • 18:08 Комментировать

Блез Джунан, который занимает пост генерального секретаря Федерации футбола Камеруна, высказался о предстоящем товарищеском матче против России. По словам функционера, камерунская команда сыграет сильнейшим составом.

«Сборная Камеруна - одна из самых топовых команд в Африке, поэтому на матч с Россией приедет самый лучший состав. Будут игроки, представляющие клубы топ-5 лиг Европы», - сказал Джунан, чьи слова приводит Sport24.

Джунан добавил, что в Камеруне верят в победу национальной команды над сборной России.

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Блез Джунан
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