​Сборная Камеруна приедет в Россию в сильнейшем составе

Блез Джунан, который занимает пост генерального секретаря Федерации футбола Камеруна, высказался о предстоящем товарищеском матче против России. По словам функционера, камерунская команда сыграет сильнейшим составом.

«Сборная Камеруна - одна из самых топовых команд в Африке, поэтому на матч с Россией приедет самый лучший состав. Будут игроки, представляющие клубы топ-5 лиг Европы», - сказал Джунан, чьи слова приводит Sport24.

Джунан добавил, что в Камеруне верят в победу национальной команды над сборной России.

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.