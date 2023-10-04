Чемпионат мира в 2030 году получится необычным. Матчи турнира пройдут в шести странах и на трёх континентах. Об этом рассказывает The Athletic, ссылаясь на ФИФА.

Итак, чемпионат мира – 2030 будут принимать Испания, Португалия и Марокко. При этом в честь столетия с момента проведения первого мундиаля сборным Уругвая, Аргентины и Парагвая была предоставлена возможность провести первые матчи дома.

Отмечается, что все шесть сборных получат прямые путёвки в финальную часть мундиаля. Впервые в истории турнир пройдёт на трёх континентах.

Стоит сказать, что в 1930 году в первом финале чемпионата мира играли сборные Уругвая и Аргентины (победили уругвайцы). При этом штаб-квартира КОНМЕБОЛ, единственной существовавшей на тот момент конфедерации, находится в Парагвае.