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​«Первый и единственный»: Эмилиано Мартинес восхищён Месси

04 Октября 2023 • 17:49 Комментировать (1)

Вратарь национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в очередной раз высказался о звёздном форварде Лионеле Месси.

«Месси – это пример для подражания. Он первый и единственный в истории, кто сделал футбол совершенным. Он является кумиром не только как футболист, но и как человек. Я не говорю ему этих вещей, потому что он и так их знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю его на поле», - сказал Мартинес TV Publica.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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Комментарии (1)
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andi
04 Октября 2023 в 18:14
Лишь бы не кончил от восхищения.
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