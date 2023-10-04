​«Первый и единственный»: Эмилиано Мартинес восхищён Месси

Вратарь национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в очередной раз высказался о звёздном форварде Лионеле Месси.

«Месси – это пример для подражания. Он первый и единственный в истории, кто сделал футбол совершенным. Он является кумиром не только как футболист, но и как человек. Я не говорю ему этих вещей, потому что он и так их знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю его на поле», - сказал Мартинес TV Publica.

Напомним, что в конце 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»