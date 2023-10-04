​Чемпионат мира – 2030 может пройти на нескольких континентах

Чемпионат мира в 2030 может получиться необычным. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Гастон Эдул, идея ФИФА заключается в том, чтобы мундиаль был передвижным, то есть матчи будут проходить на нескольких континентах. Первая его часть пройдёт в Южной Америке – в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Журналист отмечает, что в КОНМЕБОЛ это подтверждают.

В ближайшее время можно ждать официального объявления – в среду как раз проходит заседание совета ФИФА.

Ближайший чемпионат мира в 2026 году примут три страны – США, Канада и Мексика. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.