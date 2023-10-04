Колосков: «Сборная России не слабее Камеруна, дома мы должны их обыграть»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Колосков назвал Камерун одной из сильнейших команд Африки. При этом эксперт отметил, что россияне ни в чём не уступают своему сопернику.

«Сборная России не слабее Камеруна, дома мы должны их обыграть. Состав, который недавно объявил тренерский штаб национальной команды, близок к оптимальному. Надеюсь, мы увидим быструю, динамичную и современную игру от сборной России», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».