В сборной Кении объяснили, почему матч против России пройдёт на стадионе отеля

Ян Муюмба, который является медиа-менеджером сборной Кении, в беседе с представителями СМИ рассказал о предстоящем товарищеском поединке против национальной команды России.

«Выбор стадиона был обусловлен тем, что команда не хочет много передвигаться в перерывах между тренировками. Плюс, чтобы команда успевала восстанавливаться после двух тренировок в день», - передает слова Муюмбы «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что контрольная встреча сборных Кении и России состоится на стадионе Titanic Mardan Sports Complex, который принадлежит одноименному турецкому отелю. Поединок пройдет в понедельник, 16 октября.