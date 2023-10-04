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Генсек Федерации футбола Камеруна: «Всегда готовы прийти на помощь России»

04 Октября 2023 • 11:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 13:00

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Камеруна. 

Спортивный функционер отметил, что причиной игры является то, что Камерун хочет дружить с Россией, к тому же страны сотрудничают в политике. 

«Мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас — построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», - приводит слова Джунана Sport24

Напомним, что товарищеский матч состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Блез Джунан
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