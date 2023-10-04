Генсек Федерации футбола Камеруна: «Всегда готовы прийти на помощь России»

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Камеруна.

Спортивный функционер отметил, что причиной игры является то, что Камерун хочет дружить с Россией, к тому же страны сотрудничают в политике.

«Мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас — построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», - приводит слова Джунана Sport24.

Напомним, что товарищеский матч состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».