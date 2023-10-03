Сильянов высказался о предстоящем матче против сборной Камеруна

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов, который получил вызов в сборную России на октябрьские сборы, высказался о предстоящем матче против сборной Камеруна.

Игрок отметил, что очень рад, что вернулся в сборную и испытывает от этого положительные эмоции.

«Камерун — очень интересная сборная, там есть звезды. Матчи их пока не смотрели, но потом глянем», - приводит слова Сильянова Metaratings.ru.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по столичному времени.