Агент: Помазун входит в топ-5 лучших голкиперов России

Алексей Сафонов, агент голкипера «Урала» Ильи Помазуна, отреагировал на вызов своего клиента в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

«Очень рады за Илью. Я думаю, он своей игрой заслужил попадание в сборную. Хочется, чтобы в этот раз он дебютировал там, но решать будет тренер», — заявил агент «РБ Спорту», отметив, что считает Помазуна одним из лучших российских вратарей, входящих в топ-5.

Ранее был опубликован список футболистов, которые должны будут принять участие в товарищеских матчах с Камеруном и Кенией.

Напомним, тренерский штаб Валерия Карпина вызвал на эти игры трех вратарей: Илью Лантратова («Локомотив»), Матвея Сафонова («Краснодар») и Илью Помазуна («Урал»).

Стоит сказать, что 27-летний Помазун уже в третий раз привлекается в национальную команду, но на поле в футболке сборной России пока не выходил.