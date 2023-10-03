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Валерий Газзаев: На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть

03 Октября 2023 • 13:59 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 13:00

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о вызванных игроках национальной команды на октябрьские сборы.

Специалист считает, что на сегодняшний день вызов в сборную получили лучшие игроки, которые есть на данный момент, к тому же он считает правильным решением вызвать футболистов, которые играют в Европе.

«Уже пора было стабилизировать состав. Приветствую решение руководства сборной», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что 12 октября состоится товарищеский матч между сборными России и Камеруна в Москве на «ВТБ Арене». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев
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РОССИЯ КАМЕРУН
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