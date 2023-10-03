Осинькин: Из первой сборной не обращались по Салтыкову

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, что нападающий Никита Салтыков не получил вызов в сборную России на октябрьские сборы.

Специалист отметил, что у вингера есть небольшие проблемы со здоровьем.

«Мы его постоянно подлечиваем, сегодня он не тренировался, но нет такого, что он не может ехать в сборную. Первая сборная не обращалась по нему», - приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Напомним, что 19-летний футболист сыграл один тайм за сборную России против олимпийской сборной Египта.

Во время октябрьских сборов российская команда сыграет против сборной Камеруна.