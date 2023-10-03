Балахнин раскритиковал вызов в сборную России Осипенко и Уткина

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин раскритиковал вызов футболистов «Ростова» в сборную России на октябрьские сборы.

Специалист не понимает, как Осипенко, который играет за команду, которая занимает 12-е место в турнирной таблице, пропуская много мячей, вызывается в сборную.

«Тот же Уткин, что он там делает? Да, способный парень, но сейчас он явно не в оптимальной форме. Нахождение Уткина и Осипенко в сборной я вообще не понимаю», - приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, что 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против сборной Камеруна.