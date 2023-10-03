Мор — о вызове Джикии в сборную: Я бы удивился, если бы его не было

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о вызове защитника «красно-белых» Георгия Джикии в сборную России на октябрьские сборные.

Эксперт отметил, что удивился бы, если бы Джикии не было в составе национальной команды, так как он не давал повода усомниться в себе.

«Да и в «Спартаке» играет недолго, а до этого он был игроком стартового состава, — заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.