Нерес заменит травмированного Рафинью в сборной Бразилии

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес заменит травмированного Рафинью в заявке сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира - 2026.

Вингер «Барселоны», вызванный вместо игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, получил травму двуглавой мышцы правого бедра, из-за чего пропустит не менее трёх недель.

Нерес, проведший в футболке «селесао» семь матчей с одним голом, вызван в состав национальной команды впервые с 2019 года. В составе сборной Давид выиграл домашний Кубок Америки в 2019 году.

В этом сезоне на счету нападающего «Бенфики» восемь игр, один гол и три результативные передачи на клубном уровне. Сборная Бразилии проведёт два матча в рамках октябрьского окна против Венесуэлы и Уругвая соответственно.