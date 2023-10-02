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Нерес заменит травмированного Рафинью в сборной Бразилии

02 Октября 2023 • 23:35 Комментировать
Бразилия
...
Венесуэла
13.10 03:30

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес заменит травмированного Рафинью в заявке сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира - 2026.

Вингер «Барселоны», вызванный вместо игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, получил травму двуглавой мышцы правого бедра, из-за чего пропустит не менее трёх недель.

Нерес, проведший в футболке «селесао» семь матчей с одним голом, вызван в состав национальной команды впервые с 2019 года. В составе сборной Давид выиграл домашний Кубок Америки в 2019 году.

В этом сезоне на счету нападающего «Бенфики» восемь игр, один гол и три результативные передачи на клубном уровне. Сборная Бразилии проведёт два матча в рамках октябрьского окна против Венесуэлы и Уругвая соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Давид Нерес Рафинья Диас
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