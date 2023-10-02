Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Ондуа отметил, что если выйдет на поле, то будет играть исключительно на победу, к тому же он дал понять, что для него является огромной радостью сыграть у себя дома против российской команды.

«Приглашаю всех на стадион! Надеюсь, скоро увидимся», - приводит слова Ондуа «Чемпионат».

Напомним, что поединок между сборными России и Камеруна состоится 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, что 27-летний футболист является воспитанником академии «Локомотив».