Билялетдинов прокомментировал вызов семи игроков «Локомотива» в сборную России

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о вызове игроков «железнодорожников» в национальную команду.

«Локомотив» сейчас набрал нормальное количество очков, идут в тройке. Это служит ориентиром для вызова футболистов этой команды в сборную», — приводит слова экс-полузащитника «Эвертона» издание «РБ Спорт».

Также Билялетдинов отметил, что последние матчи сборной вызывают много вопросов, из-за чего есть желание увидеть от подопечных Валерия Карпина зрители ждут зрелищный футбол.

Напомним, что на октябрьский сбор национальной команды вызвано семь футболистов «Локомотива», а именно Илья Лантратов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Артем Карпукас. Соперниками сборной России станут Камерун и Кения.