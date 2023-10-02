В «Оренбурге» назвали вызов Адамова в сборную России большим событием для клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о вызове защитника команды Арсена Адамова в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

«Всегда приятно, когда в сборную вызывают футболистов из «Оренбурга». Это большое событие для нас, мы очень рады за Арсена. Надеемся, он получит свои минуты», — цитирует функционера портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом «Оренбург» арендовал 23-летнего Адамова у «Зенита». В составе оренбургского коллектива футболист появился на поле в восьми матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Ранее был опубликован список футболистов, которые попали в сборную России на контрольные игры с национальными командами Камеруна и Кении.

В заявке оказался Адамов. Напомним, защитник однажды уже был в расположении сборной России в 2021 году, но на поле так и не вышел.