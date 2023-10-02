​Колосков: «Нет сомнений, что Россия одолеет Камерун»

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, высказался о составе сборной России и предстоящем товарищеском матче против Камеруна.

«Если говорить о составе в целом, то он близок к тому, который и должен быть. Мы ничем не хуже Камеруна, я думаю, что у нас ребята все на ходу, играют в европейский футбол. Нет сомнений, что мы одолеем сборную Камеруна», - цитирует Колоскова ТАСС.

Матч сборных России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября. Игра на «ВТБ Арене» в Москве стартует в 19:00 по местному времени.

Свой последний товарищеский матч сборная России проводила 12 сентября. Тогда команда Валерия Карпина разошлась миром с Катаром – 1:1.