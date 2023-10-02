Агент: Кокорин с удовольствием вернётся в сборную

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Ариса» Александра Кокорина, высказался о возможном возвращении игрока в национальную команду.

«Есть шанс в будущем увидеть Кокорина в сборной? Этот вопрос надо задать Карпину. Александр всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России. Все зависит от тренера», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал, что на товарищеские матчи в национальную команду не вызываются футболисты старше 30 лет.

Сегодня, 2 октября, пресс-служба сборной опубликовала состав команды на октябрьские матчи с Камеруном и Кенией. Среди форвардов оказались Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Фёдор Чалов (ЦСКА).