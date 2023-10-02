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Игрок «Ахмата» Харин — о первом попадании в сборную: «Эмоции переполняют, цель — закрепиться в основном составе»

02 Октября 2023 • 18:46 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 13:00

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин рассказал о своих впечатлениях после вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«Испытываю только радостные, положительные чувства от своего первого вызова. Эмоции переполняют. Главная цель — попасть в национальную команду и закрепиться в основном составе», — приводит слова Харина Sport24.

Футболист, родившийся в Эстонии, признался, что в 18 лет получил российский паспорт и с того момента хотел выступать за сборную России, а сейчас его мечта сбылась.

В текущем сезоне 28-летний Харин принял участие в девяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

В октябре сборная России проведет товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ахмат Евгений Харин
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