Головин: «Будет интересно сыграть товарищеские матчи»

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о предстоящих товарищеских матчах.

В понедельник Российский футбольный союз объявил о матче Россия – Камерун. Он пройдёт 12 октября. Также команда Валерия Карпина в этом месяце должна пересечься со сборной Кении.

«Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», - цитирует Головина ТАСС.

Как известно, сборная России уже полтора года может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА.