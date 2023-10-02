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Головин: «Будет интересно сыграть товарищеские матчи»

02 Октября 2023 • 18:43 Комментировать

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о предстоящих товарищеских матчах.

В понедельник Российский футбольный союз объявил о матче Россия – Камерун. Он пройдёт 12 октября. Также команда Валерия Карпина в этом месяце должна пересечься со сборной Кении.

«Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», - цитирует Головина ТАСС.

Как известно, сборная России уже полтора года может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Александр Головин
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