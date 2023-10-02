​Головин прокомментировал вызов в сборную России

Александр Головин оказался в числе футболистов, которых вызвали в сборную России. Полузащитник «Монако» дал комментарий на этот счёт.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано», - цитирует Головина ТАСС.

Головин отметил, что сейчас он думает об игре «Монако» против «Реймса», а потом легко переключится на сборную России.

Добавим, что в четверг, 12 октября, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Камеруна. Команды сыграют на «ВТБ Арене» в Москве.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас не проводит официальные матчи.

​Известны цены билетов на матч Россия – Камерун