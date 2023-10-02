Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Сёмин высказался о матче Россия – Камерун

02 Октября 2023 • 18:31 Комментировать

Российский футбольный союз в понедельник анонсировал товарищеский матч Россия – Камерун – команды сыграют 12 октября в Москве на поле «ВТБ Арены». Несколько слов об этой игре сказал известный тренер Юрий Сёмин.

«Мы надеемся, что Камерун приедет основным составом. Поэтому предстоит интересный матч для нас. Сборная Камеруна является командой высокого уровня, если все сильнейшие игроки приедут», - цитирует Сёмина ТАСС.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России в настоящий момент не участвует в официальных соревнованиях. Команда проводит только товарищеские матчи, причём находить соперников для них Российскому футбольному союзу непросто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Камеруна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
19:18 · Чемпионат мира 2026
В «Оренбурге» назвали вызов Адамова в сборную России большим событием для клуба
19:04 · Чемпионат мира 2026
​Колосков: «Нет сомнений, что Россия одолеет Камерун»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Уткина рассказал о реакции футболиста на вызов в сборную
18:53 · Чемпионат мира 2026
Агент: Кокорин с удовольствием вернётся в сборную
18:46 · Чемпионат мира 2026
Игрок «Ахмата» Харин — о первом попадании в сборную: «Эмоции переполняют, цель — закрепиться в основном составе»
18:43 · Чемпионат мира 2026
Головин: «Будет интересно сыграть товарищеские матчи»
18:38 · Чемпионат мира 2026
​Головин прокомментировал вызов в сборную России
18:31 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин высказался о матче Россия – Камерун
18:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина высказался о не вызове форварда в сборную России
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил вызов братьев Миранчуков в сборную России
17:52 · Чемпионат мира 2026
​Месси извинился перед арбитром, работавшим на чемпионате мира
17:51 · Чемпионат мира 2026
Агент Миранчука: «Алексей готов ехать в сборную, представлять свою страну — огромная гордость и честь»
17:34 · Чемпионат мира 2026
Карпин объяснил отсутствие Захаряна в составе сборной России
17:28 · Чемпионат мира 2026
​В сборной России два новичка
17:20 · Чемпионат мира 2026
​Захарян и Тюкавин не вызваны в сборную России
Все новости
Рекомендуем