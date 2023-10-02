​Сёмин высказался о матче Россия – Камерун

Российский футбольный союз в понедельник анонсировал товарищеский матч Россия – Камерун – команды сыграют 12 октября в Москве на поле «ВТБ Арены». Несколько слов об этой игре сказал известный тренер Юрий Сёмин.

«Мы надеемся, что Камерун приедет основным составом. Поэтому предстоит интересный матч для нас. Сборная Камеруна является командой высокого уровня, если все сильнейшие игроки приедут», - цитирует Сёмина ТАСС.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России в настоящий момент не участвует в официальных соревнованиях. Команда проводит только товарищеские матчи, причём находить соперников для них Российскому футбольному союзу непросто.