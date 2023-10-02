​Месси извинился перед арбитром, работавшим на чемпионате мира

В четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти после ничьей 2:2. После той игры в футбольном обществе активно обсуждали работу испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса – претензии к нему имели обе команды.

По словам Лаоса, капитан сборной Аргентины Лионель Месси принёс ему извинения.

«Лео Месси позвонил мне и извинился за резкие слова, которые он сказал мне до и после матча с Нидерландами на чемпионате мира», - слова Лаоса приводит CentreGoals в социальных сетях. Когда именно Месси звонил судье, в публикации не уточняется.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Францию.