Агент Миранчука: «Алексей готов ехать в сборную, представлять свою страну — огромная гордость и честь»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал вызов игрока в сборную России на октябрьские товарищеские игры.

«Алексей готов ехать в сборную, с этим нет никаких проблем. Представлять свою страну – огромная гордость и честь. Я думаю, что это является нормой для любого спортсмена, в том числе и для Алексея», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в трех матчах во всех турнирах и не смог отметиться голевыми действиями.

Ранее стало известно, что Миранчук был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Камеруна и Кении, которые состоятся 12 и 16 октября соответственно.