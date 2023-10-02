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Карпин объяснил отсутствие Захаряна в составе сборной России

02 Октября 2023 • 17:34 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 13:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не был вызван в национальную команду на октябрьский сбор.

«Отсутствие Захаряна связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Захарян пропустил последние три игры «Реал Сосьедада» из-за коронавируса, однако хавбек попал в заявку команды на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбургом».

Ранее был опубликован полный список футболистов сборной России на октябрьские товарищеские матчи против Камеруна и Кении.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Валерий Карпин Сборная России Арсен Захарян
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