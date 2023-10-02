​В сборной России два новичка

В понедельник был обнародован список игроков, которые прибудут в расположение сборной России на октябрьский сбор. Пресс-служба национальной команды сообщает о том, что в сборную вызваны два новичка. Пробежавшись по списку, становится понятно, что новичками являются защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Ахмата» Евгений Харин.

Октябрьский сбор сборной России пройдёт с 9 по 16 число. Ранее РФС анонсировал товарищеский матч против Камеруна, который состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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