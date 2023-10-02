Головин и Кузяев вызваны в сборную России на октябрьский сбор — опубликован весь список игроков

В октябре сборная России проведёт два контрольных поединка: против Камеруна (12 октября в Москве) и против Кении (16 октября в Турции).

Российские полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), выступающие во французской Лиге 1, вызваны в национальную команду на октябрьский сбор. Отметим, что еще один наш легионер Алексей Миранчук («Аталанта») так же включен в заявку сборной России.

Стоит сказать, что из «Локомотива» в сборную попало сразу семь футболистов, из «Спартака» и ЦСКА — всего двое, а из «Зенита» — один.

Напомним, в последнем контрольном матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Катаром (1:1).