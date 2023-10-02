​Захарян и Тюкавин не вызваны в сборную России

В понедельник был обнародован список футболистов, которые получили вызов на октябрьский сбор сборной России. Стоит сказать, что в список не попали полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Отсутствие Захаряна понятно – футболист только недавно вернулся к тренировкам после коронавируса, к тому же он мало играл и ещё не полностью адаптировался в Испании. А вот отсутствие Тюкавина стало несколько неожиданным. На ближайшем брифинге Валерий Карпин наверняка получит вопрос на этот счёт.

Ближайший матч сборная России проведёт 12 октября – против Камеруна.