​Жирков высоко оценил сборную Камеруна

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков дал комментарий по поводу ближайшего матча команды. В четверг, 12 октября, российская национальная команда сыграет против Камеруна. Игра пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

«Сборную стараюсь смотреть. Думаю, хорошо, что будут играть с Камеруном. Это одна из сильнейших сборных в Африке», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о том, что товарищеский матч сборных России и Камеруна будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Свой последний матч сборная России проводила 12 сентября. В тот вечер команда Валерия Карпина разошлась миром со сборной Катара (1:1).

​Известны цены билетов на матч Россия – Камерун