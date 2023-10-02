​Газзаев оценил ближайшего соперника сборной России

В понедельник РФС анонсировал матч сборной России против Камеруна – команды сыграют 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Известный тренер Валерий Газзаев назвал проведение матча сборной России в Москве хорошей новостью. Экс-наставник ЦСКА уверен, что на трибунах будет много людей. Также Газзаев оценил уровень будущего соперника российской национальной команды.

«Камерун - это одна из лучших команд африканского континента, выступает на чемпионатах мира. Многие футболисты сборной Камеруна играют в Европе, это серьёзный соперник. Возможно, даже сильнейший соперник из всех, с кем мы играли за последнее время», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В 2023 году сборная России играла против Ирана (1:1), Ирака (2:0), олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и Катара (1:1).

Известны цены билетов на матч Россия – Камерун