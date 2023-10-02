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​Матч Россия – Камерун будет учитываться в рейтинге ФИФА

02 Октября 2023 • 16:18 Комментировать

В понедельник Российский футбольный союз объявил о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Команды сыграют в четверг, 12 октября, на «ВТБ Арене» в Москве.

В службе коммуникаций РФС сообщили, что игра Россия – Камерун будет учтена в рейтинге ФИФА.

«Матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также ещё одна в случае получения серьёзной травмы», - комментарий РФС приводит ТАСС.

Напомним, что прошлый товарищеский матч против Катара сборная России завершила вничью со счётом 1:1. В составе российской национальной команды голом отметился защитник Александр Солдатенков.

Известны цены билетов на матч Россия – Камерун

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