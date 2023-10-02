Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ситуацию со сборной России. Как известно, из-за санкций команда сейчас может проводить только товарищеские матчи. Ближайший такой матч пройдёт 12 октября - против Камеруна.

«Не хотят нас в Европе видеть, да и пусть. Это их выбор, но всё же вылезет наружу. Они сами по уши увязли в конфликте с нами, не хотят разговаривать. Пусть не разговаривают! Есть Африка, Латинская Америка и Азия, можно с ними устраивать турниры. Можно же играть со всем миром, у нас теперь руки свободны. Можно устраивать коммерческие турниры и не играть под флагами ФИФА и УЕФА, если они нам запрещают это делать», - сказал Масалитин.

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