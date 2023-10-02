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​Известны цены билетов на матч Россия – Камерун

02 Октября 2023 • 14:56 Комментировать

В понедельник Российский футбольный союз анонсировал товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Команды пересекутся на поле «ВТБ Арены» в четверг, 12 октября.

Купить билеты на матч сборных России и Камеруна можно на сайте «Кассир» по ссылке. Самые дешёвые билеты на игру стоят 400 рублей, а самые дорогие – 2400 рублей. Понятное дело, что всё зависит от зоны на стадионе, лучший вид на поле открывается из центральных секторов.

Свой последний товарищеский матч сборная России проводила 12 сентября – против Катара. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. За российскую национальную команду забил защитник Александр Солдатенков.

РФС объявил о матче Россия – Камерун: дата, время, стадион, билеты

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