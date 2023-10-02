Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проведении игр между сборной России и национальными командами Камеруна и Кении .

«Камерун - хорошая команда. Не зря они постоянно играют на чемпионате мира. Сборная котируется на своём континенте. О Кении ничего сказать не могу, но Камерун и Кения - хорошие спарринг-партнёры. Нам сейчас не надо жаловаться на уровень партнёров. Кто соглашается, с тем и играем», - сказал Тарханов.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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