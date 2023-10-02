Российский футбольный союз официально объявил о проведении матча между сборными России и Камеруна. Игра пройдёт в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Купить билеты на матч сборных России и Камеруна можно на сайте «Кассир.Ру» по ссылке.

Отметим, что уже полтора года российский футбол находится под санкциями. В настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто.

Свой последний товарищеский матч сборная России проводила в сентябре против Катара. Он завершился со счётом 1:1.