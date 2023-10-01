Домингес вспомнил о речи Месси перед финалом Кубка Америки

Полузащитник «Ноттингем Форест» Николас Домингес высказался по поводу речи Лионеля Месси перед финалом Кубка Америки в 2021 году.

«История, которую я запомню навсегда, - это разговор Месси с командой перед финалом Кубка Америки, когда мы обыграли Бразилию на «Маракана». Основная его мысль заключалась в том, что мы прошли через многое и теперь имеем шанс поддержать аргентинский народ, который много страдал.

На карту было поставлено многое, ведь Аргентина долго ничего не выигрывала. Месси пытался донести это до нас. Испанцы говорят: «У тебя рюкзак за спиной», когда ты играешь под давлением. Когда мы выиграли Кубок Америки, этот груз с нас свалился», - слова Домингеса приводит портал Goal.

Николас Домингес уже почти два года не вызывался в сборную Аргентины.