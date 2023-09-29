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Сборная России встретится с Кенией в Турции 16 октября

29 Сентября 2023 • 11:01 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
16.10 13:00

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал, когда состоится товарищеская встреча между африканской сборной и национальной командой России.

По словам Отиено, матч пройдёт 16 октября в Турции. Генеральный секретарь подчеркнул, что другие места для проведения встречи не рассматривались.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex», — цитирует Отиено Sport24.

Напомним, что 12 октября сборная России встретится с Камеруном в Москве. В сентябре же команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта и одну игру с Катаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Барри Отиено
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