Широков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна

Главный тренер «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

Экс-игрок сборной России отметил, что давно не следит за африканской командой, поэтому ему трудно сказать о её силе.

«Ну играют — уже молодцы. Камерун всегда был неплохой командой. Думаю, ничего не изменилось по большому счету», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября и должен состояться в Москве на «ВТБ Арене».

В последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Катара (1:1).