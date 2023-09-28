В РФС сообщили, где пройдёт матч Россия - Камерун

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о проведении товарищеской встречи между сборными России и Камеруна.

«Планируем два матча в октябре. Официальный комментарий дадим, как будут подписаны все документы. Есть разная информация, степень ее достоверности различная. Матч с Камеруном? Пройдет на «ВТБ Арене», - приводятся слова Митрофанова на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что поединок сборных России и Камеруна пройдет 12 октября.

Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели против Катара. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.