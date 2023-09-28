Попов: «Карпин всё верно сказал - надо доказывать свой уровень в Европе»

Экс-футболист пермского «Амкара» Алексей Попов отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о том, что отечественным футболистам стоит уезжать в Европу.

«Слова Карпина вырвали из контекста. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

В сентябре сборная России провела три товарищеские встречи. Подопечные Карпина дважды встречались с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и национальной командой Катара (1:1).