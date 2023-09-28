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​Игнатьев: «Надежда уже появилась»

28 Сентября 2023 • 01:14 Комментировать

Бывший наставник российской сборной по футболу Борис Игнатьев считает, что возвращение юношеской сорной России в большие соревнования вроде чемпионатов Европы и мира является прологом для возвращения взрослой сборной на приличествующее ей место.

По словам Игнатьева, последние события дарят ему определенную надежду. Он прокомментировал свои мысли на этот счет.

- Не думаю, что это все случится быстро по времени, но надежда уже появилась. То, что сборные U-17 вернулись на международный уровень, это очень важно, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

В предстоящие выходные в российском футболе состоится десятый тур РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
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