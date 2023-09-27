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Радченко: Камерун — серьезный соперник для сборной России

27 Сентября 2023 • 20:52 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Экс-игрок сборной России отметил, что много футболистов африканской сборной выступают в топовых европейских чемпионатах, и считает, что камерунцы будут серьезными соперниками впервые за долгое время.

«Матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России. Думаю, что, просмотрев большое количество футболистов, Карпин найдет оптимальный состав», - приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Напомним, что товарищеский матч пройдет 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Радченко Сборная Камеруна
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