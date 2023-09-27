Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о массовых отказах стран играть против сборной России U17 после допуска УЕФА.

«Я не знаю, как УЕФА принимал решение, но это решение какое-то половинчатое. Сказали «а», но не сказали «б». А именно, не сообщили, как будут организованы сами соревнования, поэтому в данной ситуации я выхода не вижу. Не знаю, как они поступят, потому что решение только приняли и сразу его отменять… Наверное, будет некрасиво, и ущерб имиджу УЕФА будет нанесён. Они сами себя запутали, у меня такое ощущение», — сказал Колосков.

26 сентября УЕФА сообщил о допуске российских команд до 17 лет на международные турниры. После этого федерация футбола Украины отреагировала с критикой организации. А на 27 сентября от матчей против сборной России отказались Украина, Латвия, Польша, Англия, Дания и Швеция.