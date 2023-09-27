Салтыков: Было интересно оказаться в команде с Головиным

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, с кем ему было интересно оказаться в сборной России.

«Саша Головин. Он самый дорогой вроде российский футболист. Плюс играет сейчас на очень хорошем уровне. Личных бесед я ни с кем не вел. Индивидуальных советов не получал», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».

На счету 19-летнего Салтыкова два матча за сборную России и одна результативная передача.

Следующий товарищеский матч российская национальная команда проведет 12 октября против сборной Камеруна, а 16 октября должна состояться игра с Кенией.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 28 млн евро.