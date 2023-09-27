Аршавин рассказал, что думает о матче сборных России и Камеруна

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем поединке между сборными России и Камеруна.

«Выбора у нас особого нет. Наша сборная играет с теми, кто соглашается на товарищеский матч. Камерун - интересный непростой соперник. Для нас это будет хорошей проверкой», - приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Камеруна состоится в Москве 12 октября.

В последнем спарринге подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.