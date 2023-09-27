В сборной Кении высказались об организации матча с Россией

Генеральный секретарь федерации футбола Кении Барри Отиено дал комментарий по поводу организации товарищеского поединка против национальной команды России.

«Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен», - приводит слова генсека Sport24.

Контрольная встреча сборных России и Кении может состояться 16 октября. Напомним, что на 12 октября у подопечных Валерия Карпина запланирован поединок против национальной команды Камеруна.